Strasbourg : la population unie autour de leur marché de Noël

Après l'attentat survenu mardi 11 décembre dans la ville, les visiteurs sont venus nombreux au marché de Noël de Strasbourg ce samedi. Ils ont affiché un état d'esprit discipliné et joyeux. Pour eux, nulle raison de se laisser vaincre par l'angoisse. La journée constitue une victoire sur la peur pour les Strasbourgeois.



