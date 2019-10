Suicide d'un enseignant à Chamalières : deux enquêtes administratives ouvertes L'entrée du lycée de Chamalières : l'établissement dans lequel Laurent Gatier enseignait. − Google Maps

ENQUÊTES - Après le suicide d'un enseignant, professeur dans un lycée professionnel de Chamalières dans le Puy-de-Dôme, deux enquêtes administratives ont été ouvertes.

Laurent Gatier avait 52 ans. Enseignant dans un lycée professionnel de Chamallières dans le Puy-de-Dôme depuis 27 ans, il s'occupait du bureau des stages. Le 9 septembre dernier, il s'est pendu à son domicile et d'après son fils, Sébastien, il a laissé une lettre parlant de "faits de harcèlement sans en préciser la nature" mais mettant en cause la direction de l'établissement dans lequel il exerçait. Pour Sébastien Gatier, son père qui s'occupait du bureau des stages depuis quinze ans a particulièrement mal vécu qu'on lui retire cette charge à la rentrée. "Il s'y était beaucoup investi (...) ça l'a vraiment poussé à l'acte", estime-t-il. Ne souhaitant pas que "cette histoire soit mise au placard", il a écrit au procureur de la République de Clermont-Ferrand pour demander l'ouverture d'une enquête.

Le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Eric Maillaud, a indiqué à l'AFP que le parquet devrait ouvrir une enquête "aux fins, dans la mesure du possible, de déterminer les raisons pour lesquelles cet enseignant a mis fin à ces jours". Du côté de l'académie de Clermont-Ferrand, le recteur Karim Belmiloud affirme être "profondément touché par ce drame" et avoir convoqué une réunion extraordinaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu ce lundi 7 octobre. "Une délégation d'enquête paritaire a été actée au sein de l'établissement", a-t-il précisé. Une enquête de l'Inspection générale de l'Éducation nationale a par ailleurs été diligentée, à sa demande, par le ministère. "C'est une mort tragique qui doit nous alerter", a-t-il dit.

"On nous signalait des dysfonctionnements mais la souffrance s'est installée dans la durée" - Chantal Vautrin, du SNALC

Selon le SNALC, Syndicat national des lycées et collèges, le malaise pourrait être profond dans le lycée. Depuis le début du mois de septembre "beaucoup de personnels du lycée de Chamalières défilent à la médecine du travail pour déballer ce qui ne va pas", expliquait Chantal Vautrin, déléguée du syndicat auprès du rectorat. Dans cet établissement, "on nous signalait des dysfonctionnements mais la souffrance s'est installée dans la durée", poursuit la syndicaliste pour qui les enseignants de section professionnelle subissaient "le plus d'humiliations et de vexations".

Le mois de septembre "noir" de l'Education nationale

Dans un récent communiqué en date du 3 octobre dernier, le SNALC alertait sur le "mal-être et la détresse dans laquelle sont plongés les professeurs et personnels de l’Education nationale". Il dénombrait, pour le mois de septembre, une tentative de suicide à Fos-sur-Mer, les suicide de Christine Renon à Pantin, Jean Willot dans le Val d'Oise, Frédéric Boulé à Valbonne et Laurent Gatier ainsi que les six suicides en onze ans recensés dans un lycée de Béziers. "Les personnels sont régulièrement broyés et exercent des métiers et des fonctions qu’ils estiment dénaturés (...) Cela est bien entendu lié au rythme des réformes, au fondement de ces dernières comme à leur application souvent violente. C’est aussi la déconsidération économique, sociale et humaine des personnels", écrit le syndicat dans son communiqué.

