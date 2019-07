Suicides : la Sécu confirme une surmortalité chez les agriculteurs

Les exploitants et salariés agricoles ont "un risque plus élevé" de décès par suicide que l'ensemble de la population, de l'ordre de 12 % en 2015, selon une étude publiée lundi par la Mutualité sociale agricole (MSA). L'agence Santé publique France avait certes pointé récemment "un excès de risque" chez les hommes, mais à partir de données restreintes aux chefs d'exploitation et remontant à 2011.





La MSA a visé plus large : parmi tous ses assurés d'au moins 15 ans "ayant consommé au moins un soin ou une prestation" en 2015, soit 1,36 million de personnes, elle a dénombré "605 décès par suicide". Un nombre nettement plus élevé que celui rapporté par l'agence sanitaire, qui recensait bon an, mal an, environ 150 cas par an entre 2007 et 2011.