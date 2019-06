Suivez la journée spéciale de TF1 consacrée au 75e anniversaire du Débarquement en Normandie

Dès 8 heures, TF1 vous fait vivre tout au long de ce 6 juin, le 75e anniversaire du Débarquement. La journée du 6 juin débute par la pose à 8h30 de la première pierre d'un mémorial britannique à Ver-sur-mer (Calvados), en présence d'Emmanuel Macron, de Theresa May et de vétérans britanniques. Ce sera le dernier rendez-vous officiel de Mme May avant sa démission vendredi.