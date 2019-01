Pourquoi les dons aux associations ont considérablement baissé en 2018

En 2018, les Français n'ont pas eu le cœur sur la main mais plutôt la main sur le portefeuille. Selon le syndicat France générosités, qui regroupe 97 associations et fondations caritatives, la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est la principale raison de la baisse de plusieurs milliers d’euros de dons sur l'année.





Jusqu’en 2017, les assujettis à l’ISF pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt de 75% du montant de leurs dons aux associations et fondations reconnues d’utilité publique. Or l’année dernière, sa transformation en Impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui ne pèse plus que sur les actifs immobiliers, a libéré 200.000 foyers de cette imposition. Moins taxés, ces anciens ou potentiels donateurs n’ont visiblement plus trouvé d’intérêts financiers à être généreux.