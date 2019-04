Les étudiants de l'ENA sont-ils tous issus de catégories socio-professionnelles supérieures ?

Ces données sont assez similaires à celles récoltées par le directeur de recherche au CNRS, Luc Rouban, pour l'étude "L’ENA ou 70 ans de paradoxe", toujours en 2015. "Quels que soient les modes de calcul, le recrutement ne s’est pas démocratisé durant les soixante-dix ans, indique le chercheur dans sa publication, et l’ENA n’a pas réalisé le brassage social espéré par Michel Debré en 1945 (son fondateur, ndlr). La proportion d’élèves ayant un père exerçant une profession supérieure, après avoir oscillé autour de 45% dans les décennies 1950 et 1960, alors que le projet institutionnel était encore jeune, puis avoir atteint un niveau situé entre 55% et 65% à partir des années 1960, a encore grimpé autour de 70% entre 2005 et 2014, une proportion toujours bien plus élevée que la moyenne des catégories socioprofessionnelles supérieures dans la population active (environ 15% dans les années 2010)."





En clair, les écarts se creusent. Au-delà de cet indicateur - assez limité - de la profession du père, Luc Rouban s'est intéressé aux ressources sociales de manière plus globale, en incluant dans ses critères le passage par une grande école, la prise de fonction politique ou encore des relations familiales dans le monde de la haute fonction publique, de la politique ou des affaires. Il en tire un indice de ressources. Sur le tableau ci-dessous, on perçoit que les nouvelles recrues ont d'année en année un capital social de plus en plus important.





Le graphique montre également un creusement progressif selon le type de concours - le concours interne et le troisième concours, réservés aux personnes ayant déjà une expérience professionnelle, a toujours montré plus de diversité sociale que le concours externe. "C’est sans doute ici que le projet originel de l’École, censée former de manière collective et homogène les cadres dirigeants de l’État, trouve sa pierre d’achoppement", regrette Luc Rouban.