Sur le chantier de Notre-Dame, une grue géante pour démonter l’échafaudage soudé autour de la cathédrale

La mission de cet énorme bras jaune ? Démonter l'échafaudage XXL qui devait servir à restaurer la flèche de Notre-Dame de Paris et qui s’est écroulée lors du violent incendie. Sauf que le 15 avril dernier, cette armature, composée de 10.000 tubes de métal et pesant près de 250 tonnes au total, s’est transformée en piège. La structure métallique s’est déformée, fondue par les flammes puis re-soudée après le refroidissement. Désormais, elle ressemble à une grande toile d’araignée à ciel ouvert et menace la voûte et l'équilibre de ce joyau de l’art gothique.

C’est l'opération la plus délicate et complexe de tout ce chantier. Alors, rien n’est laissé au hasard et tout a été prévu dans les moindres détails. A commencer par l’installation même de l’appareil. Cette immense girafe, fabriquée rien que pour l’occasion, et fournit à titre gratuit selon le site du constructeur, est la plus grande grue à tour de son genre d'Europe et peut lever jusqu'à huit tonnes. Arrivée le 16 décembre dans la nuit, à bord d'un convoi exceptionnel, elle a été fournie en pièces détachées accompagnée de 40 camions d’équipements. Il a fallu deux autres grues, mobiles, pour la décharger. Il a ensuite fallu la souder pour l'arrimer solidement au sol. Le lendemain, c’est le poste de transformation électrique qui a été débarqué d'une barge. Indispensable, il permettra d’alimenter les installations. Enfin, ce lundi doit être installé un ascenseur. La grue est désormais en train d'être assemblée et culminera à 80 mètres, soit plus que la hauteur de la cathédrale elle-même. Enfin prête, il faudra attendre un contrôle rigoureux avant son entrée en action.