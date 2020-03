Sur les réseaux sociaux, le hashtag #JeSuisVictime est devenu aussi viral que #Balancetonporc

Après Harvey Weinstein, Roman Polanski. Après #Balancetonporc, #JeSuisVictime. Un omnipotent producteur hollywoodien accusé par plusieurs dizaines de femmes, surtout des actrices, de harcèlement, d'agressions sexuelles et de viol, à partir de 2017. Un réalisateur visé par plusieurs accusations de viol, récompensé samedi par le César du meilleur réalisateur. Dans les deux cas, une vague d'indignations consécutive, et une libération de la parole sur les réseaux sociaux, via des hashtags viraux. Des hashtags qui, malgré trois années d'écart, ont eu peu ou prou le même retentissement.

En effet, selon un décompte effectué par l'outil de veille des médias sociaux Visibrain, en six jours, le hashtag #JeSuisVictime, commun aux témoignages de victimes de violences sexuelles et né au lendemain de la dernière cérémonie des César, a été utilisé dans 204.286 messages, par 84.122 utilisateurs, dont 67% de femmes et 33% d'hommes. Tandis que trois ans plus tôt, le hashtag #Balancetonporc, rapidement devenu viral, dans le sillage de la vague #MeToo lancé aux Etats-Unis par l'actrice Alyssa Milano, avait généré un nombre comparable de tweets, avec 207.588 messages dans le même laps de temps.