Sur Youtube, la dernière pub de Gillette fustige la masculinité toxique et reçoit une pluie de commentaires outrés

Plus de 4 millions de vues en 48 heures. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la dernière publicité en date de la marque Gillette ne laisse pas indifférent. Et si ce score paraît très élevé pour de simples rasoirs jetables... c'est qu'il s'agit d'autre chose.





La marque américaine vient en effet d'opérer un virage radical pour son image en proposant un spot publicitaire en plein dans l'ère post-#MeToo, fustigeant la masculinité toxique. "Cela dure depuis trop longtemps. On ne peut pas juste en rire. Répéter les mêmes excuses : 'ah, les garçons...' Il n'y aura pas de demi-tour, car nous croyons au meilleur chez les hommes" peut-on entendre, sur fond de dénonciation de harcèlement homophobe, sexiste et sexuel. Et il n'y a pas que le ton qui change. Gillette a aussi, pour l'occasion, fait évoluer son slogan, le faisant passer de "the best a man can get" ("le meilleure qu'un homme puisse avoir") à "the best a man can be", ("le meilleur qu'un homme puisse être").