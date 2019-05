Lutte contre le trafic : les fabricants de cigarettes doivent désormais tracer leurs paquets

D'après les estimations de l'industrie du tabac, le commerce parallèle représenterait 10% du marché mondial. Une donnée qui reste difficile à évaluer : selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ces calculs sont souvent "peu fiables et alarmistes". En effet, les fabricants de cigarettes soutiennent que les nouvelles loi pour lutter contre le tabagisme ne le font pas diminuer et alimente au contraire le marché noir, poussant la clientèle à s'orienter vers des paquets provenant de la contrebande ou de pays avec une taxation plus faible. De plus, ce commerce parallèle entraîne des "pertes de revenus conséquentes" pour les gouvernements, parfois estimées à 3 milliards d'euros pour la France, et contribuent à financer des "activités criminelles et le terrorisme".





Cette directive a donc été mise en place pour lutter contre la contrebande et pour tordre le coût aux discours "alarmistes" des fabricants. Ces derniers auront la charge de financer ce nouvel identifiant unique. Constitué de codes, il sera composé de cinq signes, dont l’un est uniquement détectable en laboratoire, sous le modèle des billets de banque. De quoi permettre de tracer le paquet du lieu de production ou d'importation, jusqu'à son point de vente au détail.