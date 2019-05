Tabac : un décès sur huit est imputable à la cigarette

Malgré cette baisse globale, le tabagisme quotidien en France reste "très élevé en comparaison d'autres pays de même niveau économique, avec de très fortes inégalités sociales", note François Bourdillon, directeur général de Santé publique France, dans l'édito du BEH. Bien qu'elles se stabilisent, ces inégalités restent "très marquées", selon le BEH: "les personnes les moins favorisées (chômeurs, personnes peu ou pas diplômées, revenus faibles) sont plus fréquemment fumeuses que les autres."





Avant la journée mondiale sans tabac vendredi, le ministère de la Santé, Santé publique France et l'Assurance Maladie lancent à la radio et sur internet une campagne de sensibilisation sur une maladie méconnue, la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Elle est due à une inflammation et une obstruction progressive des bronches. Ses symptômes: bronchite chronique (toux grasse pendant plusieurs mois chaque année), bronchites à répétition ou sensation progressive de manque d'air. "Particulièrement handicapante, elle touche en France entre 5 et 10% des adultes", relève Santé publique France. Elle "ne se guérit pas mais (son) évolution peut être ralentie par l'arrêt du tabac".