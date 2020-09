La SNCF promet des tarifs "plus simples" et "plus lisibles"

"Nous devons réfléchir à une évolution de notre politique tarifaire, plus simple" : interrogé sur les répercussions de la situation sanitaire sur la SNCF et la perception de ses tarifs, le PDG du groupe ferroviaire a reconnu, ce jeudi 17 septembre, la nécessité d’une remise en question. Jean-Pierre Farandou a détaillé les chantiers en cours, concédant que la fréquentation des lignes est toujours marquée par les "traces de la crise du Covid-19".

Alors que la SNCF fait l’objet de critiques répétées pour ses prix jugés dispendieux et opaques, son patron promet donc de réagir dans un entretien accordé au journal Les Echos . "La perception, c'est que le TGV est cher et c'est un problème", admet-il. "Cet été, nous avons vendu 4 millions de billets à petits prix, nuance-t-il ensuite. Mais une partie de notre clientèle qui achète ses billets au dernier moment les jours de grands départs n'a pas accès à nos meilleurs tarifs."

"Dans les années 1990, avec l'essor du TGV, nous avons mis fin à la tarification kilométrique, pour nous inspirer du modèle aérien en faisant évoluer nos prix en fonction d'algorithmes qui étudient l'offre et la demande, retrace Jean-Pierre Farandou. Aujourd'hui, nous devons imaginer un nouveau mode de tarification, plus lisible". La réflexion, selon lui, devrait se poursuivre sur "six mois à un an".