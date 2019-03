Tariq Ramadan s'invite à une conférence sur les violences faites aux femmes, la ville de Saint-Denis dénonce une "provocation"

"Sa venue dans la salle comme spectateur du débat est une provocation inacceptable", a dénoncé la municipalité dans un communiqué diffusé ce mardi. "Il n’appartient pas à la municipalité de s’exprimer sur les procédures judiciaires en cours et il n’est pas non plus possible de faire sortir par la contrainte physique un participant à une réunion publique. La présence de Monsieur Ramadan est cependant totalement inacceptable et indécente", a ajouté la ville. "Son refus de quitter la salle est une insulte envers les personnes légitimement choquées par sa présence", a-t-elle continué, précisant qu'elle ne l'avait pas invité à prendre part au débat.





Tariq Ramadan, 56 ans, est mis en examen depuis le 2 février 2018 pour deux viols, dont un sur personne vulnérable, des accusations qu'il conteste. Il a été remis en liberté mi-novembre, sous contrôle judiciaire, et habite depuis à Saint-Denis.