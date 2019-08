Tarn-et-Garonne : enquête ouverte suite à des menaces de mort à l'encontre d'un maire ayant accueilli des réfugiés yézidis

Le parquet du Tarn-et-Garonne a ouvert une enquête après des menaces de mort à l'encontre du maire de Septfonds, qui a accueilli dans sa commune plusieurs familles de réfugiés yézidis, une minorité irakienne persécutée par le groupe Etat islamique. "L'enquête, ouverte la semaine dernière, a été confiée à la gendarmerie", a indiqué le parquet à l'AFP.





Les familles en question ont été prises en charge par la commune dans le cadre d'un programme d'accueil. Emmanuel Macron s'était engagé auprès de Nadia Murad, prix Nobel de la paix 2018, à accueillir en France 100 familles yézidies victimes des crimes commis par l'Etat Islamique, selon le ministère Affaires étrangères. Le 8 août dernier, 31 femmes yézidies et leurs enfants avaient atterri à Toulouse et ont été prise en charge dans plusieurs communes de Haute-Vienne et du Tarn-et-Garonne, dont Septfonds.