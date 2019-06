Tarn-et-Garonne : la cueillette d’abricots bat son plein

Au lever du soleil, il fait déjà 20 degrés à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. En cette période de forte chaleur, les producteurs ont cueilli les abricots plus tôt. Mais ces derniers sont déjà à maturité. À part ces fruits, les pêches, les prunes, les cerises et les melons sont également en vente sur les étals. De quoi se rafraîchir et affronter la canicule !



