Tarn : les pompiers se mobilisent pour organiser le spectacle de "Mado la Niçoise"

À Valence-d'Albigeois, les pompiers volontaires se sont préparés depuis des mois à accueillir l'humoriste "Mado la Niçoise". Une belle initiative pour faire revivre leur village. Pendant leur temps libre, les 23 pompiers volontaires ont laissé leurs uniformes de côté pour participer à l'organisation du spectacle. Un investissement qui impressionne la star et qui le leur a rendu à sa manière. Au terme de près de deux heures de spectacle, "Mado la Niçoise" a conquis son public.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.