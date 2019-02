Albi : vague de soutien pour Alexis, un lycéen convoqué à cause de son maquillage

"Je viens d’être convoqué chez la CPE parce qu’une collégienne a été choquée que je me maquille et sa mère a appelé pour dire que c’était choquant, donc je n’ai plus le droit de me maquiller sinon byebye le lycée", écrivait alors Alexis. Une capture d’écran d’un internaute publiée dans un tweet ayant atteint les 10.000 partages a ensuite provoqué une vague de soutien dans tout l’établissement. Et dès mardi, quelques élèves sont venus en copiant le style du jeune homme.