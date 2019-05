Taxe foncière : les taux à la baisse en 2019

Pour les habitants de Sète, Nice et Nîmes, c'est une bonne nouvelle. Ces villes ont abaissé leur taxe foncière de 8 et 9%. Notons toutefois que cette baisse des taux de taxe foncière ne concernera pas toutes les communes. Pour les villes entre 40 000 et 100 000 habitants, elle sera de 0,3% et pour les villes de plus de 100 000 habitants, de 0,7%. Qu'en est-il pour les villes moyennes ?



