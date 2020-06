Tchétchènes : de qui parle-t-on ?

Petite république du Caucase du nord de 15700 km2, la Tchétchénie fait partie de la fédération de Russie. Elle est bordée par la Géorgie (Sud) et les républiques de Daghestan (est) et d'Ingouchie (ouest) et se divise en trois grandes régions géographiques entre montagnes, vallées et plaines de la steppe. Les Tchétchènes forment le groupe le plus important de la région, après les Russes avec qui ils entretiennent d'ailleurs des relations de lutte depuis plusieurs siècles . Leur origine est mal connue. Les Tchétchènes se sédentarisent véritablement à partir du XVIIIème siècle. Peu après, ils sont victimes des volontés d'expansionnisme de la Russie tsariste.

Après la guerre du Caucase (1816-1859), menée par Alexandre Ier et Nicolas Ier, la Tchétchénie est annexée. Plusieurs années passent avant qu'elle ne soit fusionnée avec l'Ingouchie et devienne une région indépendante de l'URSS en 1934. Profitant de la seconde guerre mondiale, les Tchétchènes tentent de gagner leur indépendance. Au sortir du conflit, ils subissent une répression terrible marquée par des déportations très importantes. Elles sont justifiées par Staline par l'aide supposée que les Tchétchènes auraient fourni à l'Allemagne nazie. La république de Tchétchénie-Ingouchie est dissoute avec une volonté claire : rayer de la carte tout un peuple (un peu comme l'ont fait quelques années plus tôt les Turcs avec les Arméniens).