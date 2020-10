Couvre-feu : voici la nouvelle attestation de déplacement et comment se la procurer

Six mois après le début de déconfinement, l'attestation de déplacement fait son retour en France. Depuis ce vendredi à minuit, il est nécessaire de posséder un document officiel pour vous déplacer entre 21h et 6h du matin dans 9 métropoles de France : Paris et l'Ile-de-France, Rouen, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Montpellier, Saint-Etienne et Toulouse.

Chacun pourra se déplacer après 21h mais pour une raison bien précise : médicale, professionnelle, si son train arrive ou part après 21 heures, si l’on doit se rendre auprès d’un proche en situation de dépendance ou encore si on doit sortir son animal de compagnie. Pour cela, il faudra télécharger la nouvelle attestation sur le site du ministère de l'Intérieur, ou la demander au 0 800 130 000. La version numérique de cette attestation est également disponible à l'adresse suivante : https://media.interieur.gouv.fr/attestation-couvre-feu-covid-19/

Voici les motifs possibles qui vous permettent de circuler pendant la période de couvre-feu :

- déplacement professionnel

- consultation et soins

- déplacement pour motif familial impérieux

- déplacement des personnes en situation de handicap

- convocation judiciaire ou administrative

- participation à des missions d'intérêt général

- déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances

- déplacements dans un rayon d'1km autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.