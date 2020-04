"C'est moi qui a été plus fort que le virus" : à 95 ans, Robert a vaincu le covid-19

Robert Nonnet est entré à l'hôpital à la suite d'une tripe triple fracture du fémur le 27 janvier dernier. C’est au cours de son séjour à l’hôpital que le nonagénaire a été infecté par le coronavirus. L’homme, âgé de 95 ans et réputé pour avoir une santé de fer, a vaincu le virus, sans même avoir eu besoin d'être intubé. Un miracle ou presque. "Je me suis battu quand j’ai eu ma jambe cassée. Je me suis battu quand le covid-19 m’a affecté. Je m’en suis bien débarrassé, même si je ne sais pas comment", explique Robert Nonnet.

Le nonagénaire raconte s’être d’abord senti très affaibli, sans appétit, et aussi avoir eu une toux assez grasse dans le fond de la gorge. Un soir, l'infirmière est venue prendre sa température. Il avait un peu plus de 38°C. "Je n’ai pas paniqué, se souvient le nonagénaire. Je me suis dit : il se passe quelque chose. Pour moi, c’était le moment le plus dur." Ce soir-là, Robert n’a pas fermé l’œil de la nuit. Il a pleuré, puis il s’est ressaisi. "Je n’en ai pas fait un drame. Au contraire, j’ai réfléchi. Si c’est ça, il faut réussir à s’en sortir. Et c'est moi qui a été plus fort que le virus", se félicite le nonagénaire.