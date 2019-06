Témoignage : le combat d'une famille contre la maladie

Armelle et Olivier sont les parents de Calixte, 11 ans. Une enfant heureuse, qui, pourtant est atteinte d'une maladie orpheline rare. Petit à petit, elle affaiblit ses muscles, altère son système nerveux et dégrade son audition. L'espoir pour cette famille réside dans la thérapie génique, mais les scientifiques ont encore besoin de temps, et d'argent.



