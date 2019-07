TÉMOIGNAGE - "Le sentiment qu'on m'a volé cette naissance" : Coline a accouché seule à l'hôpital

Incroyable… mais vrai ! C'est ce que se dit encore cette maman, patiente d'un hôpital de Lyon en juin dernier. Prise en charge avant son accouchement, Coline, 30 ans, a été oubliée dans la salle d'accouchement. Elle revient sur ce moment délicat.

"Moi je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire à ce moment-là, je ne suis pas préparée à ça, je pense qu'il y a un instinct maternel, un instinct de survie, je n'ai pas réfléchi, les choses se sont passées et elles se sont bien passées".





Arrivée à l'hôpital à 5h30, Coline a été installée à 6h45 en salle d'accouchement pour recevoir une péridurale, mais elle ne reverra plus personne. "Le dysfonctionnement majeur a lieu au moment où l'on m'installe dans cette salle d'accouchement où effectivement, on ne m'examine pas et on ne me donne pas cette sonnette. J'ai perdu tout contact cette équipe soignante", déplore-t-elle.