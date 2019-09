Témoignages : l'enfer du harcèlement scolaire

JT 20H - En cette rentrée 2019, le ministère de l’Éducation nationale veut renforcer le combat contre le harcèlement scolaire. Un fléau qui toucherait près de 6% des collégiens.

Sept cent mille élèves se plaignent de harcèlement scolaire dans notre pays. Ce fléau est devenu la priorité du gouvernement en cette rentrée 2019, avec notamment une écoute renforcée dans les établissements. Plus question de prendre ces affaires à la légère, car parfois, les victimes sont allées jusqu'à se suicider. Nous avons recueilli le témoignage poignant d'une mère qui a perdu son fils.



