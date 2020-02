26°C en plein hiver : "Le réchauffement climatique accentue ce phénomène"

MÉTÉO - L'année 2020 débute par une chaleur exceptionnelle. 26°C à Perpignan, 25° à Tarbes, 23° à Toulouse. Les records de température en plein hiver sont battus. Mais comment peut-on l'expliquer ? Les explications d'Evelyne Dhéliat.

Météo France est formelle. Jamais il n’a fait aussi doux, voire aussi chaud si tôt dans l’année sur tout le quart Sud-Ouest de la France. Le thermomètre a même franchi la barre des 25° C pour la première fois de l’année en métropole dans les Pyrénées-Atlantiques, avec notamment 27.8 ° C au cœur du Pays Basque. Cambo-les-Bains a ainsi été la 2e ville la plus chaude d'Europe, juste derrière Valence (Espagne) et ses 28,3°C. Météo France parle d’une "extrême douceur" et estime déjà que cet hiver sera parmi les trois plus chauds depuis ces 30 dernières années. Comment peut-on expliquer cette situation totalement hors normes pour la saison ? Éléments de réponse avec la présentatrice météo de TF1, Evelyne Dhéliat.

LCI : Comment expliquer l'"extrême douceur" de ces derniers jours ? Evelyne Dhéliat : Nous sommes sous l'influence d'un flux de Sud-Ouest qui apporte de l'air plus doux de l'océan Atlantique, un phénomène déjà observé de nombreuses fois par le passé. Mais là où la situation de 2020 est exceptionnelle, c'est par le niveau qu'atteint le thermomètre : 26° C ce lundi à Perpignan, par exemple, et les records de chaleur sont atteints la nuit avec 12,1° C à La Rochelle, 12,8° C à Colmar, 14,4° C à Toulon et même 14,7° C à Clermont-Ferrand. Des températures nocturnes dignes de l'été. On a déjà observé ça dans le passé à cette époque de l'année. C'était il y a vingt ou trente ans, mais avec des valeurs beaucoup moins élevées. Le réchauffement climatique accentue ce phénomène de douceur.

LCI : L'hiver va-t-il rester extrêmement doux ? Evelyne Dhéliat : Si Météo France annonce une baisse des températures dans le milieu de la semaine, ce rafraîchissement ne sera que très provisoire. On attend bien des petites gelées à Aurillac avec -1° C ce mardi 4 février et à peine 0° à Orléans, mais les températures repartiront à la hausse dès le week-end. La moyenne pour la moitié sud sera de 14° C le samedi et 16° C le lundi. Les mois de décembre et janvier ont globalement plus chaud de +2,3° C par rapport aux normales de saison. C'est sûr, cet hiver est bien parti pour figurer parmi les trois hivers les plus doux depuis ces 30 dernières années.

LCI : Pensiez-vous que les records de température s’accéléreraient aussi rapidement ? Evelyne Dhéliat : Quand pour la COP21 en 2015, nous avons réalisé, avec les équipes de Météo France, un bulletin de prévisions pour août 2050, nous avions imaginé des températures allant jusqu'à 40° C à Paris. Or, cet été 2019 les 42,7° C ont été atteints. Nous dépassons déjà les prévisions les plus alarmistes. Les records de chaleur sont battus année après année. Rendons-nous à l'évidence, le changement climatique est acté.

LCI : Avez-vous remarqué un changement de perception sur le réchauffement climatique ? Evelyne Dhéliat : Je remarque un changement de comportement chez les plus jeunes. Ils consomment différemment, ne se déplacent plus comme avant. Tout notre modèle qui est en train d'être repensé. Les canicules l'été, les hivers sans neige en moyenne montagne, les épisodes de tempêtes plus importants : la nouvelle génération est la première à être confrontée aussi concrètement aux effets du réchauffement climatique. Ce n'est plus un phénomène qui concerne seulement l'autre bout du monde.