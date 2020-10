Tempête Alex : à la recherche des loups relâchés dans la nature

On les recherche comme le loup blanc, sauf qu'eux sont sept, et que leur pelage est noir. Malheureusement, dans le parc à loups Alpha du Mercantour, qui comptait 13 bêtes et a été partiellement détruit vendredi 1er octobre, l'enclos qui était le plus proche de l'eau, celui des loups blancs de l'Arctique, a été totalement emporté par les crues meurtrières qui ont frappé le sud-est de la France. "Un cadavre de loup a été repéré et probablement que les deux autres sont morts aussi", déplore Eric Hansen, directeur régional de l'Office français de la biodiversité (OFB).