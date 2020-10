"Tout s'est brisé en quelques heures" : le fils des retraités emportés par la Vésubie témoigne

"Mes parents sont portés disparus, mais je sais que c’est fini. Ils sont morts". Le coeur brisé, Eric crie sa détresse. Dans ce qui ressemblait à un samedi comme un autre, ses parents ont disparu. Emportés par la fureur des flots dans la Vésubie dans leur maison de toujours, Josette et Léopold ont disparu. Devant l'ampleur de la catastrophe, Eric est dévasté. Dans les colonnes de Nice Matin, il revient sur ce drame, lui qui s'est entretenu au téléphone avec sa mère vendredi dernier. "Vendredi après-midi, j’ai eu ma mère au téléphone tous les quarts d’heure. Vers 15h30, elle m’a dit : Eric, c’est catastrophique ! L’eau monte sur le chemin. On se sent en danger", raconte t-il, précisant que le couple préparait son prompt départ de Roquebillière. Après 17 h 17, "plus rien".

Les secours arriveront trop tard pour sauver les hôtes d'une maison fracassée par la colère des éléments. Pour autant, le fils endeuillé tient à démentir la thèse selon laquelle ses parents "n’ont pas voulu quitter la maison. C’est faux". "Ils n’étaient pas suicidaires. Ils ont juste mis trop de temps à évaluer la situation et à préparer leurs affaires. Ils ont dû vouloir sauver certains papiers. Ce temps leur a été fatal", ajoute-t-il.