Crues dans les Alpes-Maritimes : une septième victime identifiée, un maire demande le retour de l'armée

"Il y a 4.000 personnes là-haut qui n'ont toujours pas d'eau potable au robinet et qui doivent aujourd'hui se rationner. Nous avons encore besoin de ce pont aérien", alerte Sébastien Olharan. "On ne peut pas concevoir, quand on voit comment le génie a travaillé après-guerre dans cette vallée pour rétablir les ponts détruits, qu'il ne puisse pas arriver à faire la même chose aujourd'hui", au travers notamment d'installations provisoires, a-t-il relevé.

Le long de cette route emportée par la crue, plusieurs ouvrages d'art sont à reconstruire et cela pourrait durer des années, notamment dans les gorges de Paganin, entre Fontan et Tende, "où il ne reste plus que de la falaise et la rivière". Les crues du 2 octobre ont littéralement dévasté certaines parties des vallées de la Vésubie et de la Roya dans l'arrière-pays niçois. Les dégâts sur les infrastructures et les habitations sont estimés à au moins un milliard d'euros.