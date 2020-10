Tempête Alex : fermeture de tous les établissements scolaires des Alpes-Maritimes vendredi

Pas d'école vendredi sur la Côte d'Azur. Les établissements scolaires des Alpes-Maritimes seront fermés en raison d'un épisode méditerranéen de forte intensité en parallèle du passage de la tempête Alex, qui frappe la Bretagne dès ce jeudi. "Compte tenu de l’intensité du phénomène annoncé, le Préfet a pris la décision de fermer, ce vendredi 2 octobre 2020, l’ensemble des établissements scolaires, publics et privés du département des Alpes-Maritimes : écoles maternelles, primaires, collèges et lycées, crèches et universités", indique la préfecture sur son site, précisant que les sorties scolaires sont également annulées.

Ce jeudi après-midi, l'institut météorologique a placé les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Var en vigilance orange pluie-inondations. Une alerte qui s'ajoute à celle en cours en Bretagne. En effet, alors que le Morbihan se trouve en vigilance rouge vent violent et en vigilance orange pluie-inondations, les Côtes-d'Armor (pluie-inondation et vent violent), le Finistère (pluie-inondation), l'Ille-et-Vilaine (vent violent) et la Loire-Atlantique (vent violent) sont eux aussi en alerte.