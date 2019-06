Tempête Miguel : la SNSM, une armée de plus de 8.000 bénévoles pour secourir les naufragés

Les interventions en mer pour aider un navire en difficulté sont obligatoires et gratuites, selon le Code des transports, et conduites sous l'autorité des Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (Cross). Dans ce cadre, la SNSM, descendante de la Société centrale de sauvetage des naufragés créée dès 1865, est la seule organisation agréée pour le sauvetage en mer. Elle n'est pas pour autant un service de l'Etat, mais une association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1970, même si son conseil d'administration comprend des représentants des ministères de tutelle (Transports, Transition écologique, Intérieur, Armées, Sports et Economie).





Elle compte donc essentiellement des bénévoles : plus de 8.000 en 2017 (pour seulement 79 salariés), dont près de 5.000 sauveteurs "embarqués" et plus de 3.000 nageurs sauveteurs. Quant à son financement, il repose à 80% sur l'appel aux dons privés (8.7 millions d'euros en 2017), le budget restant étant issu de subventions publiques. Ce budget alimente des postes de dépense importants, à commencer par la formation - plus de 300 heures en moyenne pour devenir nageur-sauveteur -, l'acquisition du matériel, l'entretien et le renouvellement de la flotte.