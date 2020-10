VIDÉO - Un résultat en 15 minutes : les tests antigéniques, mode d'emploi

Savoir si on est infecté par le Covid-19 un peu comme on ferait un test de grossesse : même s'ils sont moins précis que les tests standards, les tests antigéniques sont plus rapides et plus simples d'emploi, deux atouts importants dans la lutte contre l'épidémie, notamment pour désengorger les laboratoires débordés.

Une nouvelle arme, en vue du dépistage massif de la population, bientôt opérationnelle. "Nous avons reçu les premiers tests ce jeudi. On doit attendre l’autorisation du ministère pour les distribuer", explique Pierre Fritz, pharmacien à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. En attendant le feu vert des autorités, ce patron d’officine s’entraîne à utiliser l’écouvillon, un coton-tige long de 15 centimètres.