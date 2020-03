"Si nous avions les moyens de faire plus de tests, nous le ferions", reconnaît le président du Conseil scientifique

Le bémol, selon lui, c'est "la limitation dans les réactifs, mais c'est en train de changer à une vitesse très importante", a-t-il annoncé. "Des commandes ont été réalisées, des équipes s'y sont mises. Résultat, la France devrait avoir assez rapidement un niveau de tests beaucoup plus important dans les semaines qui viennent", a-t-il indiqué, évoquant pour finir la stratégie qu'il faudra mettre en place après le confinement imposé par les autorités.

"On va d'abord les utiliser pour les Ehpad, pour séparer les personnes qui seraient positives de celles qui sont négatives, et puis surtout on est en train de réfléchir à la période qui viendra après le confinement, l'épidémie continuera mais on aura des stratégies qui s'appuieront sur ces tests, et un dépistage beaucoup plus massif. Ceci est en cours de réflexion et rien n'est décidé. Cela va dépendre aussi à la capacité que nous avons à mettre ce dispositif sur le territoire national", a-t-il toutefois prévenu.