Covid-19 : il existe désormais des centres de dépistage entièrement réservés aux enfants

Le virus joue les éléments perturbateurs en cette rentrée. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Education nationale, 10 établissements en métropole et 12 écoles à La Réunion sont actuellement fermés totalement ou partiellement après la détection de cas de Covid parmi les élèves ou le personnel. Dans ces cas-là, il faut dépister tout le monde, les adultes comme les enfants, pour déterminer les cas contacts.

Mais pas facile pour les familles de faire pratiquer un test PCR sur leur progéniture, car ce prélèvement nasal peut être mal vécu par les plus jeunes. Sans compter la difficulté de trouver une place dans des centres de dépistage saturés. Dans le Nord, à l'hôpital de Valenciennes, on a peut-être trouvé la solution. Un centre est désormais totalement dédié aux plus jeunes. Il accueille sur rendez-vous des enfants de 16 jours à 16 ans, et c'est une première.