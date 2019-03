Tests osseux sur les jeunes migrants : "On les utilise en espérant qu’ils servent de détecteur de mensonges"

LCI - Que contestez-vous à travers cette démarche ?









La question prioritaire de constitutionnalité dépasse mon client mais elle va déterminer la constitutionnalité de ces examens. Les instances médicales disent qu'ils sont très peu probants. Les examens se basent sur des moyennes, la radio de la main et du poignet sont inadaptées. La méthode de base sur des méthodes de statistiques. Une personne utilise un cliché du référentiel "Groelich et Pyle", mais une personne de 14 ans peut avoir un cliché radiographique qui correspond à la maturation osseuse adulte.





On aurait tendance à se dire qu’il n'y a aucune méthode fiable donc des mineurs seraient jugés comme majeurs. C’est faire abstraction de ce que l'on appelle "la présomption de minorité". C’est une règle : en cas de doute, la personne est présumée mineure. Le problème des expertises, c’est que pour le juge, ces tests, considérés comme des expertises judiciaires, éliminent tout doute. Et c’est un problème.





Et ce sont des méthodes invasives. En réalité, ces tests sont irradiants et particulièrement celui de la clavicule car la dose de rayons est plus forte pour cet examen. Des autorités disent que c’est plus cancérigène pour les enfants que sur les adultes, de façon générale.





LCI - Que s'est-il passé pour Adama S., votre client ?





Mon client dit avoir 15 ans mais les tests osseux ont conclu de façon accablante qu’il avait entre 20 et 30 ans. Or à la lecture des tests, les radios n’étaient pas concordantes. La radio de la main gauche le donnait mineur mais la radio de la clavicule et des dents lui donnaient plus de 25 ans.