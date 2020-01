TF1 récompensé pour son enquête sur "le pouvoir du lombric"

La solution est parfois sous nos yeux. Plutôt que de labourer sans cesse et de fatiguer les sols, pourquoi ne pas laisser d'autres le faire à notre place. C'est le constat que de plus en plus d'agriculteurs font en confiant cette tache à... des vers de terre. Les lombrics, mal-aimé du grand public, sont toutefois un allié de taille pour les cultivateurs. Ils retournent et aèrent les sols sans relâche, le tout en les fertilisant. Grâce à ces derniers, les agriculteurs ont drastiquement diminué leur consommation de pesticide.