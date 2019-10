TGV Atlantique : les perturbations vont continuer toute la semaine

Le trafic restera très perturbé mardi 29 octobre à la gare Montparnasse. Plusieurs trains supplémentaires ont certes été trouvés vers Bordeaux et vers Nantes, mais en moyenne, seul un TGV sur trois pourra circuler sur cet axe Atlantique. Tant qu'il n'y aura pas d'avancée dans les négociations avec les grévistes, ce système va continuer et les perturbations vont se poursuivre toute la semaine.



