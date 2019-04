TGV ouest : les riverains attaquent la SNCF pour nuisances

Les riverains de la ligne à grande vitesse Paris-Rennes doivent supporter des dizaines de fois par jour le fracas produit par le passage des TGV. Dans la Sarthe, près de 7 000 habitants seraient concernés par ces nuisances. Les mécontents vont laisser deux mois à la SNCF et à Eiffage pour faire des propositions. Deux cents dossiers d'indemnisation sont prêts à être déposés devant la justice.



