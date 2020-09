Location, résidence secondaire... Que faire si des squatteurs s'installent chez vous ?

Celle-ci l'avait pourtant été une première fois, le 1er septembre, alors que les occupants indésirables s'étaient absentés et que la police municipale de Théoule avait réussi à faire entrer les retraités chez eux. Mais au retour des squatteurs, la procureure de la République de Grasse avait ordonné l'expulsion du couple de retraités de chez eux et autorisé le retour des squatteurs. La situation est dénoncée par le maire de Théoule-sur-mer, commune dans laquelle se situe la résidence secondaire du couple de septuagénaires. Il demande à la ministre de modifier la loi concernant les maisons secondaires. Il faut dire que la législation peut parfois réserver quelques surprises.

L'article 226-4 du Code Civil stipule que "l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte" est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Le maintien dans le domicile d'autrui, donc le squat, à la suite de l'introduction mentionnée précédemment est puni des mêmes peines.

Selon l'article 102 du Code Civil, "le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement". Cela signifie qu'une personne ne peut avoir qu'un domicile, et donc qu'une seule résidence principale. Tout autre bien immobilier que celui dans lequel il réside principalement est considéré comme une résidence secondaire. Dans le cas du squat d'une résidence secondaire, la législation n'est pas la même que s'il s'agit d'une résidence principale. Si vous constatez à votre arrivée dans votre résidence secondaire que celle-ci est squattée, plusieurs démarches s'offrent à vous, selon que les squatteurs se sont installés depuis moins ou plus de 48 heures.

Logement occupé depuis moins de 48h

Si les occupants indésirables sont présents sur les lieux depuis moins de deux jours, vous devez porter plainte au plus vite auprès du commissariat. Les démarches sont ensuite les même que s'il s'agissait d'une résidence principale, à savoir prouver que le logement est bien à vous et faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est occupé et qu'il y a eu effraction.

Logement occupé depuis plus de 48h

En revanche, si les occupants sont présents depuis plus de 48h sur les lieux, la situation se complexifie. Vous devez alors engager un avocat chargé de saisir le juge du tribunal judiciaire dont dépend le logement squatté afin de demander l'expulsion des squatteurs et de les condamner à payer une indemnité d'occupation des lieux. Vous devez également prouver que le bien immobilier vous appartient et que celui-ci est bien squatté via un huissier. Ce dernier doit ensuite transmettre aux squatteurs une convocation à l'audience puis leur signifier la décision du juge. Si les squatteurs ne quittent pas le logement dans le mois suivant la signification, l'huissier doit leur délivrer un commandement de quitter les lieux, et ce sur le champ. En cas de non-application de ce commandement, le préfet peut alors ordonner l'évacuation du logement par la force publique.