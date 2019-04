Tonte des brebis, une tradition dans le Lot

Les éleveurs de brebis et de moutons traversent des périodes très chargées. La première transhumance a débuté ce 10 avril 2019 dans la vallée du Lot. À Causse-de-la-Selle, c'est également la saison de la tonte des moutons. Une opération qui mobilise deux tondeurs professionnels accompagnés d'une dizaine d'amis. Pour les brebis, ce changement de costume marque l'arrivée du printemps. Alors que le travail dure plusieurs heures, c'est aussi l'occasion des belles retrouvailles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.