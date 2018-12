Top 50 des personnalités préférées des Français : pourquoi si peu de femmes ?

Mais justement, l'absence de parité au sein même des noms proposés n'est-elle pas le signe d'un système inégalitaire plus profond ? Margaux Collet, co-autrice du livre Beyoncé est-elle féministe ? et formatrice sur les questions d'égalité femmes/hommes, en est persuadée. "Ce classement retient, d'une année sur l'autre, les trente premières personnalités classées, nous dit-elle, ce qui encourage les internautes à voter pour des personnes qui sont là depuis très longtemps, même si on n'entend plus parler d'elles. En fait, tout cela est cohérent avec le manque global de valorisation et de représentation des femmes dans tous les domaines, surtout ceux de la musique, du cinéma et du sport."





Et la spécialiste d'apporter des chiffres pour étayer ses propos. Malgré sa discrétion, "Jean-Jacques Goldman bénéficie d'une exposition médiatique énorme. Or, dans le milieu de la musique, les femmes ont moins de visibilité que les hommes. J'en veux pour preuve ce classement réalisé par le Haut conseil à l'égalité (HCE) entre les femmes et les hommes qui montrait que, sur les neufs plus gros festivals en 2015, seuls 19% des artistes solos programmés étaient des femmes." De la même manière, on peut relever que, dans le monde de la culture en général, 85% des expositions-hommage dans les grands lieux sont dédiées... à un homme.