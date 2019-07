Toulouse : l'ascenseur d'un immeuble en panne depuis plus d'un mois

La panne d'ascenseur est toujours handicapante lorsqu'on vit dans un immeuble. C'est notamment le cas d'un logement au bord du canal du Midi, à Toulouse. L'ascenseur est en panne depuis le 28 juin 2019. Un vrai marathon pour les habitants qui doivent monter et descendre les escaliers plusieurs fois par jour. L'ascenseur qui date des années 60 nécessite d'importants travaux. Ceux-ci débuteront le 5 août prochain et vont durer dix jours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.