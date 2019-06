Violents orages : des images impressionnantes sur les réseaux sociaux

La nuit a été longue pour les Gray-la-Villois et les Toulousains. Leurs villes ont été frappées par de violents orages dans la soirée du 19 juin 2019. Certains ont pu filmer cette catastrophe et les dégâts qu'elle a causés. Malgré une grosse frayeur, ils ont réussi à immortaliser le moment et ont partagé les vidéos sur les réseaux sociaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.