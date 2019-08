Tourisme : la fréquentation connaît une hausse pour le mois de juillet

Pour le mois de juillet 2019, les touristes ont cherché de la fraîcheur à cause de la canicule. Selon les chiffres de Protourisme, la fréquentation a connu une hausse de 50% en Normandie, en Bretagne et sur toute la façade Atlantique allant du Pays basque à la Vendée. C'est également le cas pour les régions montagnardes comme les Alpes et les Pyrénées. Par ailleurs, parmi les étrangers les plus représentés en juillet figurent les Espagnols et les Italiens. À savoir également que 80% des Français ont décidé de passer leurs vacances dans l'Hexagone.



