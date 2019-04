Tours : une ambiance sympathique règne dans les écoles pour ce 1er avril

Ce 1er avril 2019 marque la journée du "poisson d'avril". C'est également une ambiance sympathique qui règne dans les écoles avec des blagues et des petites farces. Dans une classe de maternelle à Tours, dans l'Indre-et-Loire, la journée est entièrement dédiée à ce fameux poisson. La classe a donc commencé par un rappel historique suivi d'un atelier manuel. A la récréation, les écoliers se mélangent et vont coller des poissons à leurs camarades et même aux adultes.



