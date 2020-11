Tous confinés à Noël ? "Je préfère mourir que d'être séparé de mes petits enfants"

La "règle de six" à table avait déjà semé le trouble mi-octobre sur les conditions dans lesquelles pourrait se dérouler Noël cette année, en pleine recrudescence de l'épidémie de Covid-19. Mais depuis l'entrée en vigueur du reconfinement, l'inquiétude voire l'angoisse dans certaines familles, est à son comble. A la question principale de savoir s'il sera possible ou non de se déplacer et de se réunir fin décembre, s'ajoute celle qui concerne la présence des plus âgés aux repas de famille. Certains observateurs, en particulier des soignants sur le front comme le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, jugent en effet qu'il ne serait pas raisonnable de se réunir à trois générations ou plus. "Qu'on puisse se réunir, à six, oui. Mais toute la famille, des petits-enfants aux grands-parents, je ne le crois pas. Ce serait faire prendre un risque considérable aux grands-parents et ce serait relancer l'épidémie", expliquait-il ce jeudi sur LCI.

"A chacun ses responsabilités, arrêtons de stigmatiser les grands-parents, d'entraver à leur libre arbitre, ils sont les premiers à être responsables de leurs gestes et de leurs actes", s'agace Armelle Le Bigot Macaux, présidente de l'association l'École des Grands-Parents Européens. "On parle des plus fragiles qu'il faut éviter coûte que coûte d'exposer au virus comme si c'était homogène, mais on oublie de dire qu'on meurt aussi de solitude et de stress, qu'on souffre énormément de cet empêchement et de cette distanciation que le Covid a mis entre les familles", poursuit-elle. "Je préfère mourir que d'être séparé de mes petits enfants", entend ainsi parfois la responsable associative, qui évoque d'"autres effets secondaires" de cette pandémie, dont on parle trop peu, juge-t-elle.

"Noël est un moment symbolique, d'amour et de retrouvailles dont manquent beaucoup de grands-parents et petits- enfants dans ce contexte", souligne-t-elle. "Donc si se retrouver pour Noël n'est pas interdit, ce qui se profile a priori, c'est bien à chaque famille de décider ce qu'il en sera", tranche-t-elle. Et d'évoquer "tous les cas de figure qui s'expriment dont ceux qui ont intégré cette peur du virus et qui, d'eux mêmes, refusent de prendre part à un repas de famille" dans ce contexte incertain.