Jean-François Delfraissy veut rendre l'appli TousAntiCovid obligatoire au restaurant

Parmi les pistes qu'il évoque, celle d'un usage plus large de l'application mobile TousAntiCovid. Après des débuts pour le moins chaotiques, l'application est désormais largement téléchargée, elle a passé cette semaine la barre des neuf millions d'installations, selon les propres chiffres affichés par l'application. Difficile de savoir combien de ces neuf millions l'ont toujours sur leur smartphone, et la gardent activée, mais on est bien loin des chiffres plutôt piteux des débuts.

"Éviter ce qui s'est passé cet été, après le premier déconfinement". Si la seconde vague de l'épidémie pourrait durer au-delà des fêtes de fin d'année, le président du Conseil scientifique a déjà l'œil sur la suite, et sur les mesures à prendre dès maintenant. "Il faut continuer d’appliquer les gestes barrières, et poursuivre la stratégie 'tester-tracer-isoler', en l’optimisant", conseille l'infectiologue, dans un entretien au Monde.

Pourtant, et on le voit bien en comparant le nombre d'installations au nombre d'infections qui y sont déclarées, ce n'est qu'en utilisant l'application de la manière la plus large possible qu'elle peut avoir une utilité pour combattre l'épidémie, même si elle a désormais d'autres usages, comme la génération d'attestations de sortie. Surtout, l'application promet de remonter des contacts avec des malades potentiels au-delà du cercle familial ou professionnel, quand on l'utilise dans les transports, les commerces, et que l'on croise des inconnus.

Et c'est cette possibilité-là qui intéresse aujourd'hui le professeur Delfraissy, au point d'en faire un sésame, une application d'usage obligatoire dans certaines conditions. "On peut (...) imaginer que certains lieux soient accessibles à condition de l’avoir activée", dit-il. Des lieux denses, fermés, où l'on est statiques, comme les bars et restaurants, avec qui l'exécutif n'a pas communiqué de date possible où ils pourraient se remettre à accueillir leurs clients. "La réouverture (...) d’endroits comme les restaurants début 2021 pourrait être accompagnée par cet outil numérique."