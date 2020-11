TousAntiCovid : plus de sept millions de Français ont téléchargé l’application

"Nous sommes au-dessus de sept millions de téléchargements, soit un peu plus de 10% de la population", s’est-il félicité dans un entretien accordé à l’AFP, ajoutant que "4,5 millions d’activations supplémentaires" ont été enregistrées depuis une dizaine de jours. Née au moment du déconfinement, au printemps dernier, l’application, alors baptisée StopCovid, n’avait pas trouvé son public. Deux mois après son lancement, à peine deux millions de Français l’avaient téléchargée, et moins de 500 notifications de "contacts à risque" avaient été envoyées au total.

Cette fois, le bilan de la nouvelle formule de l'application est bien meilleur. "Ce qui est le plus intéressant pour nous, c’est que nous sommes à plus de 500 personnes par jour qui sont notifiées cas-contact par l’application", poursuit Cédric O, "et même plus de 800 pour la seule journée de dimanche". Des chiffres qui "montrent tout l’intérêt d’une diffusion beaucoup plus large de l’application", se réjouit le secrétaire d’État.

Au total, quelque 30.000 personnes se sont déjà déclarées positives dans l’application, et plus de 4.200 personnes ont été notifiées d’une possible exposition au virus, selon un bilan daté de lundi 2 novembre.