Tout comprendre de l'affaire d'agressions sexuelles et de viols aux Jeunesses communistes

D'après Camille Lainé, secrétaire générale du MJCF depuis 2016, 11 dossiers seraient arrivés sur son bureau – six pour viols et cinq pour agressions. Elle ajoute que neuf adhérents ont été écartés et que trois cas ont donné lieu à une plainte en justice. Mais elle réfute un éventuel "deux poids deux mesures" : "Je n'ai jamais couvert d'agresseurs et je n'ai pas d'éléments pour dire que d'autres coordinateurs l'ont fait", assure-t-elle à nos confrères de l'Obs.





Au-delà de ces réactions, il faudra attendre le 28 février pour que le parti sorte de son silence, à travers un communiqué. "Le PCF invite l’UEC et la JC à mettre en place une commission pour prévenir et lutter contre les violences et agressions sexistes", peut-on y lire.





Un passage chiffonne cependant les victimes : "Comme c’est déjà le cas au PCF, en cas de plainte auprès du tribunal, les mis en causes seront suspendus de leur fonction et de leur droit dans l’attente de la décision de justice et exclus en cas de condamnation. De la même manière que l’UEC et la JC doivent protéger chaque femme de toute forme d’agression, ils doivent respecter la présomption d’innocence et dénoncer toute mises en cause publique sur les réseaux sociaux qui sont elles-mêmes des violences et se font au mépris de l'indispensable protection des victimes." "Le communiqué, je le trouve complètement dégueulasse, mettre sur le même plan victimes et agresseurs, c'est juste immonde", confie une victime à France Info.