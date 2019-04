Tout pour Notre-Dame et rien pour les pauvres ? On a regardé les chiffres qui suscitent l'indignation de Pamela Anderson (et d'autres)

Quelle est donc la réalité des chiffres en matière de dons privés en faveur des plus démunis ? En France, une grande variété de fondations et d'associations tentent de venir en aide aux sans-abri. D'après l'Insee, sur l'année 2012, près de 141.500 personnes vivaient à la rue. Dans le détail et à titre de comparaison, la fondation Abbé Pierre, en 2017, a bénéficié de ressources à hauteur de 48,4 millions d'euros, dont 90% proviennent de dons, legs et donations. La même année, Emmaüs Solidarité - qui profite de l'appel aux dons de la fondation Abbé Pierre et oeuvre principalement pour les personnes vivant à la rue - a reçu 1,6 million d'euros de dons.





Le Secours catholique, service de l'Eglise "qui a pour mission de soutenir les plus fragiles" et lutter contre "toutes les causes de la pauvreté, d'inégalité et d'exclusion", a collecté selon son rapport d'activité pour l'année 2017, 67,7 millions d'euros de collecte et de dons, auxquels s'ajoutent 35,6 millions de legs et donations, soit au total, un peu plus de 100 millions. A titre de comparaison, en 2015, l'association avait reçu 141 millions de dons, ce qui représentait alors 70% de son budget : 84% de cette somme totale avaient été dédiés aux missions sociales, en France et à l'étranger.





Les Petits Frères des Pauvres, quant à eux, soutiennent surtout les personnes âgées isolées et ou démunies. Un volet de son action est également consacré à la problématique de l'exclusion et de la grande précarité : en 2017, 7736 donateurs ont permis de collecter 6,3 millions d'euros. Quant à la Croix-Rouge française, elle a recueilli grâce à la générosité du public 90,8 millions d'euros en 2017. Soit 6,9% de ses ressources sur l'année.