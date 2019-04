Tradition pascale : quand les crécelles remplacent les cloches

Le Vendredi saint est l'un des jours les plus importants de l'année pour la plupart des chrétiens. Si les cloches sont parties à Rome, elles sont remplacées par les crécelles pour annoncer l'arrivée de l'Angélus. C'est une tradition pascale encore tenue dans le nord, la Picardie et l'Est du pays, pendant laquelle les enfants parcourent le village durant une heure. Les crécelles continueront de sonner trois fois par jour jusqu'au soir du samedi de Pâques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.